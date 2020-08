Covid-19, Polichetti (Fials) sulle scuole: "Simulazioni e formazione prima di riaprire"

"Si diano garanzie alle famiglie sul trattamento di eventuali casi di Covid nelle aule scolastiche".

Lo chiede il dottor Mario Polichetti, responsabile nazionale per la sanità della Fials, che con l’approssimarsi della riapertura degli istituti scolastici chiede chiarezza sui protocolli ministeriali in presenza di un possibile contagio tra gli studenti. "In vista del prossimo autunno chiediamo se esistano dei protocolli e quali certezze possiamo dare alle famiglie su come verrebbe gestito, in aula, un bambino che presenta sintomi influenzali o comunque riconducibili al Covid 19. Il personale scolastico, gli insegnanti e i presidi sono stati formati attraverso percorsi specifici e un corso di preparazione, in modo da essere pronti a fronteggiare questo tipo di situazione?".

Necessarie, dunque, delle simulazioni per non arrivare impreparati ad una fase cruciale dell’emergenza coronavirus.

Il quesito di Polichetti