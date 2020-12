Riapertura delle scuole: il Codacons diffida la Regione Campania

Il Codacons Campania ha intenzione di lanciare un vero e proprio appello a tutte i cittadini, i genitori, le associazioni e le stesse scuole con il personale docente e non, ad unirsi nella diffida che sta preparando e che inoltrerà̀ nei prossimi giorni al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Il commento

Il vicesegretario nazionale Matteo Marchetti dichiara: “Potrebbero scriversi pagine e pagine sulle ragioni che impongono la riapertura delle scuole ma al momento ne basterà una per tutte. Siamo l’unica regione d’Europa a non mandare i nostri figli a scuola, quindi in presenza, dal mese di marzo. Alla luce soprattutto di quanto stabilito dal Dpcm del 3 dicembre vogliamo lanciare un vero e proprio appello comunicando il nostro indirizzo mail a cui potersi rivolgere al fine di dar voce a quanti più soggetti che sono stati a nostro avviso anche danneggiati”. L’associazione invita quindi a scrivere all’indirizzo codacons.campania@gmail.com per partecipare in primo luogo alla diffida, poi all’eventuale ricorso al Tar lì dove ce ne fosse bisogno, ma soprattutto partecipare anche ad azioni risarcitorie specifiche o collettive.