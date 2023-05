Bus precipitato in Costiera: riaperta la strada provinciale Ravello-Castiglione

A partire dalle ore 17 di oggi, la strada Ravello - Castiglione è stata regolarmente riaperta al traffico. Sono terminati, infatti, i lavori di messa in sicurezza lungo la Sp 75 dove, ieri, è precipitato un bus turistico provocando la morte del giovane autista originario di Agerola. Una buona notizia per i residenti e i turisti che giungono in Costiera Amalfitana. E, soprattutto, in vista dell’arrivo del Giro d’Italia previsto per domani.