Salerno, dopo l'intervento di manutenzione riapre l'ascensore di via Fusandola

Buone notizie per i cittadini di Salerno: i lavori di manutenzione dell'ascensore di via Fusandola sono stati completati in anticipo rispetto al previsto. L'ascensore sarà nuovamente operativo a partire dal pomeriggio di venerdì 12 luglio.

L'intervento

L'ascensore di via Fusandola, fondamentale per migliorare la mobilità e l'accessibilità nella zona, è stato sottoposto a interventi di manutenzione per garantirne la sicurezza e l'efficienza. La riapertura anticipata rappresenta un sollievo per i residenti e i visitatori che potranno riprendere a utilizzare questo importante servizio pubblico.