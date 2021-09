Termina l'angoscia: Guglielmo è stato ritrovato, l'annuncio della madre

Finalmente la tanto attesa notizia su Guglielmo Belmonte: il giovane 24enne scomparso a Salerno venerdì scorso è stato ritrovato. Ad annunciarlo, la madre, Rita Francese, sui social: "Trovato: grazie a tutti voi. Siete meravigliosi".

Gli appelli

Ieri, sull'appello per ritrovarlo, aveva puntato i riflettori anche la trasmissione “Chi l’ha visto?” su RaiTre, con collegamento in diretta da piazza San Francesco. “Sei libero di andare dove credi, ma facci sapere che stai bene”, aveva ripetuto la madre. Guglielmo, nella giornata di ieri, era stato visto a Bologna, dove si è subito recato anche il padre per proseguire le ricerche. Non c'erano state conferme ufficiali della sua presenza in Emilia Romagna, tuttavia e, come sottolineato dalla madre, Guglielmo non è in possesso di portafogli o greenpass: difficile, dunque, ricostruire il suo spostamento in treno, a meno che non si fosse servito di convogli regionali o di autostop.

Il lieto fine

Finalmente, oggi, a quasi una settimana dalla sua scomparsa, il ritrovamento. Nessun dettaglio, per il momento, sul luogo in cui è stato rintracciato, ma un'unica certezza: il giovane è vivo e sta bene. Gioia grande in tutta la comunità che, in ogni modo e con ogni mezzo, si è mobilitata in questi giorni nelle ricerche del giovane.