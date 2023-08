Cetara al setaccio: di Manuel ancora nessuna traccia, proseguono le ricerche dei caschi rossi

Sono in corso dal 14 agosto, le ricerche di Manuel Cientanni, il giovane disperso nelle acque di Cetara. Immediato, dopo l'incidente denunciato dai due amici in barca con lui, era stato l'intervento di un elicottero del reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Pontecagnano e del nucleo sommozzatori della Direzione Regionale Campania provenienti da Napoli, con l'assistenza navale fornita da un gommone dei caschi rossi di Salerno.

Fino a ieri, le ricerche del ragazzo che gli amici avrebbero visto sprofondare in mare "tranciato" dalle eliche del loro stesso natante, hanno dato purtroppo esito negativo e sono riprese stamattina, 18 agosto, con il supporto di un robot Rov per perlustrare i fondali in profondità e con il supporto di un battello del Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno. Le operazioni sono, dunque, in corso, sotto la direzione tecnica e con il coordinamento dei Vigili del Fuoco.