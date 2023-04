Controlli nel salernitano: 7 denunce della Polizia Stradale, nei guai ricettatori e truffatori

In azione la Polizia Stradale di Salerno che, nei giorni scorsi, durante i servizi di vigilanza stradale e autostradale ha controllato una Fiat Punto con tre persone a bordo dell’est europeo, con a carico numerosi precedenti di polizia. Il veicolo è risultato oggetto di furto e dunque gli uomini in auto sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione.

La truffa

Nell’ambito degli stessi servizi di vigilanza, nell’area di servizio Campagna – Ovest, sono state controllate quattro persone dedite al gioco delle “tre campanelle”, per truffare ignari utenti. Già destinatari del Divieto di Ritorno nel comune di Campagna emesso dal Questore di Salerno, i 4 sono stati denunciati per l’inosservanza del provvedimento. Il monitoraggio continua.