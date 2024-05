Salerno, la richiesta di Celano: "Urgente dotare la cittadella giudiziaria di un presidio sanitario"

"Come giustamente richiesto dall’Associazione Liberi Avvocati Salernitani, non è più procrastinabile la decisione di dotare urgentemente la Cittadella Giudiziaria di un efficace presidio sanitario". È la richiesta avanzata dal capogruppo consiliare di Forza Italia, Roberto Celano. "Il dramma che si è consumato nei giorni scorsi in città, presso il Palazzo di Giustizia - afferma Celano - con il decesso causato da un malore dello stimato professionista, Tito De Marinis, dimostra che è imprescindibile che il Tribunale si doti di un presidio sanitario. Si auspica, pertanto, un intervento del primo cittadino al fine di sollecitare le Istituzioni competenti per quanto richiesto anche dalla suddetta Associazione".