Auto rubata a Roma e ritrovata in una rivendita a Castellammare: denunciato 56enne

La Polizia di Stato ha rinvenuto un’autovettura rubata a Roma il 23 ottobre scorso, con apposte targhe appartenenti ad altra auto simile. Le indagini sono state svolte dal personale della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Salerno nel territorio del napoletano confinante con la provincia salernitana.

Il fatto

In particolare, le indagini effettuate hanno portato al controllo di una rivendita di veicoli usati situata a Castellammare di Stabia, dove sono stati rinvenuti altri due veicoli rubati a Roma. La rivendita è stata sottoposta a controllo amministrativo a seguito del quale sono emerse delle irregolarità E’ stato, inoltre, individuato un altro sito collegato alla rivendita, dove a termine della perquisizione sono stati rinvenuti un ulteriore veicolo rubato a Napoli e quattro motori di provenienza delittuosa. Il responsabile della rivendita ed utilizzatore del capanno, D. M., di 56 anni di Castellammare di Stabia, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di riciclaggio e ricettazione. Circa i sequestri e la perquisizione operata, informata l’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata. Sono in corso ulteriori e più approfondite indagini per l’identificazione dei responsabili dei furti.