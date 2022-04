Richiesta della revoca dell'AIA delle Fonderie Pisano, annunciato il ricorso al Consiglio di Stato

Si terrà sabato 23 aprile a Salerno, presso la Caffetteria "Al Portico", alle ore 11, una conferenza stampa a cura del Comitato/Associazione "Salute e Vita". "Verrà presentato il ricorso in Consiglio di Stato in merito alla richiesta di revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale(AIA) delle Fonderie Pisano, rilasciata nel 2020 in pieno lockdown, tra l'altro senza la preventiva Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che è un procedimento diretto ad accertarne la compatibilità ambientale", annuncia il presidente del Comitato Salute e Vita, Lorenzo Forte. L'udienza è fissata a Roma il prossimo 5 maggio.

Il programma

L'incontro sarà anche l'occasione per commentare il tavolo tecnico del Comune di Salerno, che si è tenuto lo scorso 12 aprile, e per stigmatizzare alcune gravi dichiarazioni alla stampa da parte di dirigenti di Enti pubblici, che a nostro giudizio hanno violato il codice deontologico dell’Istituzione che rappresentano. A prendere parte all'incontro, tra gli altri, il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra e Catello Lambiase, consigliere comunale di Salerno, oltre che Paolo Fierro, vice presidente nazionale di Medicina Democratica e l'avvocato Franco Massimo Lanocita.