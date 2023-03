Autorizzazione Integrata Ambientale per altri 12 anni alle Fonderie Pisano? "Salute e Vita" presenta ricorso

E' stato presentato un ricorso in merito alle sentenze del Tar e del Consiglio di Stato per la richiesta di revoca dell’A.I.A., Autorizzazione Integrata Ambientale, concessa per altri dodici anni alle Fonderie Pisano. Venerdì 3 marzo, alle ore 11, presso il Bar Verdi Caffè Letterario in piazza Matteo Luciani a Salerno, si terrà una conferenza stampa per rendere pubblico il ricorso presentato dagli avvocati amministrativisti Franco Massimo Lanocita e Federico Acocella, per conto dell’associazione "Salute e Vita".

L'annuncio

Gli avvocati, presenti alla conferenza con il presidente dell’associazione Lorenzo Forte, porteranno a conoscenza della stampa i motivi del ricorso. Gli avvocati ipotizzano una serie di violazioni dei diritti fondamentali previsti dalla C.E.D.U. da parte dei collegi giudicanti. Nello specifico, verrebbero meno “il diritto dell’associazione e delle persone che essa rappresenta alla tutela dei diritti e delle libertà enunciati nel titolo primo della C.E.D.U. (articolo 1): il diritto alla vita (articolo 2), alla libertà e alla sicurezza (articolo 5), il diritto al rispetto della vita privata e familiare e alla protezione della salute (articolo 8) e della proprietà (articolo 1 Protocollo addizionale Parigi) e ciò è avvenuto tramite la violazione degli articoli 6 e 13 C.E.D.U.”

La nota di Lorenzo Forte (Salute e Vita)