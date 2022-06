Ricostruzione del ponte sul Tanagro: approvato il progetto

Via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica per il rifacimento del ponte sul fiume Tanagro, situato lungo la Sp 51 nel territorio comunale di Padula. Valore del progetto: 1.489.189,27 euro, finanziati dalla Provincia attraverso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I lavori

L'intervento si è reso necessario dopo i rilievi effettuati sul posto nell'ambito dei controlli su ponti e viadotti di competenza provinciale. Nello specifico, presso il viadotto in questione sono state riscontrate criticità tali da rendere improcrastinabile la demolizione dell'opera e la ricostruzione del nuovo ponte (40 metri la lunghezza).

Le parole di Strianese

Sul progetto si è espresso il presidente della Provincia, Michele Strianese: "L’approvazione tecnica - dichiara – ci permette ora di sottoporre lo stesso agli enti preposti per l’acquisizione dei pareri e nulla-osta richiesti per legge per l’approvazione dell’opera previa variazione degli strumenti urbanistici. All’acquisizione dei prescritti pareri e nulla-osta, quindi, potremo procedere all’approvazione del progetto definitivo e alla dichiarazione di pubblica utilità. La Provincia di Salerno quindi, destinando subito al progetto i finanziamenti ricevuti, sta proseguendo in maniera spedita su tutte le attività necessarie alla realizzazione dell’intervento a tutela di una viabilità sicura e al fine di ripristinare al più presto la piena funzionalità dell’arteria stradale e la vivibilità dei comuni interessati.”