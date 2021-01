Ricoverato al Ruggi per un dolore al petto: "contrae il Covid in ospedale e muore", il figlio sporge denuncia

Chiede chiarezza sulle cause della morte di suo padre, Adriano Donatiello, salernitano che, nel giorno dell'Epifania, ha denunciato alla Procura della Repubblica del Tribunale le sue perplessità ed i dubbi sulla corretta condotta dei medici ospedalieri.

Il fatto

Il 2 dicembre, il padre di Donatiello che già aveva sofferto di problematiche cardiocircolatorie, si è recato in ospedale, al Ruggi, a causa di un forte dolore al petto. Giunto al pronto soccorso, come da prassi, è stato sottoposto a diversi controlli, tra cui il tampone ed è risultato negativo al Covid-19. L'uomo è stato così ricoverato presso Cardiologia per gli accertamenti del caso: il suo stato di salute è stato comunicato ai familiari tramite i medici del reparto, in quanto, a causa dell'emergenza sanitaria, non è stato possibile, per i congiunti del paziente, accedere al nosocomio. Le sue condizioni si sono mantenute stabili e non preoccupanti, fino a quando il 4 gennaio è stato comunicato il decesso dell'uomo, a causa di un suo improvviso aggravamento. Secondo quanto racconta il figlio dell'anziano, il personale di Cardiologia ha precisato che le cause della morte sono da legare al contagio da Covid, molto probabilmente contratto in ospedale. Ma ad Adriano Donatiello non convince la versione del personale sanitario ed intende far chiarezza sulla morte del padre, chiedendo alla giustizia di individuare i responsabili del decesso.

Gli accertamenti

Nella giornata di oggi il pm di turno, la dottoressa Fittipaldi, ha disposto il sequestro della cartella clinica e della salma. È stato incaricato anche un medico legale. Saranno le indagini delle forze dell'ordine, dunque, a fornire le risposte a Donatiello che ha già nominato il suo avvocato.