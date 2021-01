Riapertura quarta e quinta elementare in Campania: esulta Marchetti (Codacons)

Il vice segretario nazionale: "L’isolamento domiciliare in cui sono stati relegati gli adolescenti, privati della didattica in presenza, desta preoccupazione maggiore anche dello stesso depauperamento formativo che hanno subito"

Dopo la sentenza del Tar della Campania sulla riapertura della quarta e quinta elementare, il Codacons esulta per il risultato raggiunto ed ora attende la decisione per le scuole secondarie di secondo grado: "Rilevate le illegittimità delle ordinanze che si sono susseguite in questi mesi dopo le diffide e le denunce, con gli avvocati Laura Clarizia e Matteo Marchetti, ha depositato l’istanza cautelare relativamente a scuola elementare, scuole secondarie di primo e secondo grado".

Il commento

I due avvocati Clarizia e Marchetti dichiarano: “L’isolamento domiciliare in cui sono stati relegati gli adolescenti, privati della didattica in presenza, desta preoccupazione maggiore anche dello stesso depauperamento formativo che hanno subito e al quale continuano ad essere esposti con danni che si aggravano di giorno in giorno. Le disposizioni regionali derogano inammissibilmente in peius a livelli minimi di servizio pubblico essenziale che lo Stato ha stabilito nella misura non inferiore al 50% per la didattica in presenza per la scuola secondaria di secondo grado (Dpcm del 14 gennaio 2021) Confidiamo nel preciso giudizio censorio del Tar, già nella fase cautelare ante causam”.