Il Riesame rigetta i ricorsi: Coscioni e la sua equipe non reintegrati al Ruggi

Il Tribunale del Riesame ha rigettato i ricorsi presentati dagli avvocati difensori dei medici sospesi dagli incarichi sanitari presso l’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona. Si tratta di quei quattro camici bianchi che facevano parte dell’equipe medica del primario di Cardiologia Enrico Coscioni coinvolti nell’inchiesta sul decesso di Umberto Maddolo, il paziente poi deceduto e nella cui arteria fu ritrovata una garza.

Il caso

I medici interdetti - riporta Il Mattino - sono l’anestesista Pietro Toigo, i cardiochirurghi Gerardo Del Negro e Francesco Pirozzi e il chirurgo vascolare Aniello Puca, che restano sospesi rispettivamente per nove e sei mesi. Il primario Coscioni ha avuto l’interdizione più lunga: dodici mesi. E la sua posizione è al vaglio anche della Conferenza Stato-Regione in quanto presidente dell’Agenas. Un incarico, quest’ultimo, per il quale, il Ministero della Salute ne ha chiesto la rimozione per via proprio della vicenda giudiziaria in cui è coinvolto.