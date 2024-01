Rifiuta il braccialetto elettronico: 51enne finisce in carcere

Carabinieri di Agropoli in azione, ieri, 15 gennaio, per arrestare un 51enne indagato per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, come richiesto dalla Procura e come disposto dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania.

L'arresto

L'uomo, già sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa a seguito della querela della donna per le continue minacce, percosse e lesioni subite, si è rifiutato di sottoporsi all'applicazione del braccialetto elettronico. Così, è scattata l'emissione del provvedimento cautelare di custoria in carcere.