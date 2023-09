Nuovi controlli sul territorio di Eboli da parte della polizia municipale. I caschi bianchi, a sole 24 ore dalla precedente operazione, hanno trovato nuovamente sacchetti abbandonati fuori orario e senza che sia stata effettuata una corretta differenziazione. Le verifiche sono proseguite anche in via don Michele Paesano.

I controlli

“L’assessore all’ambiente Nadia La Brocca – si legge nella nota dell’amministrazione - non intende demordere e ha chiesto controlli quotidiani, soprattutto nelle zone maggiormente interessate da un comportamento scorretto dei residenti”. Nel frattempo, sono in corso verifiche per individuare i trasgressori ai quali verranno comminate salate sanzioni che possono giungere fino ad un massimo di 500 euro.