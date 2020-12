Rifiuti abbandonati a ridosso della sorgente Rio Santa Marina: scatta la denuncia

Blitz del Nucleo Guardie Ambientali Accademia Kronos di Salerno in collaborazione con il personale dell'Ente Parco Regionale del fiume Sarno. In un'area demaniale, al confine tra i Comuni di Nocera Inferiore e Sarno, a ridosso della sorgente Rio Santa Marina, sono stati rinvenuti ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi e non abbandonati dal titolare di una ditta.

La denuncia

Si tratta di guaine bitumose, inerti di origine edilizia, rifiuti ferrosi e plastici, barattoli e fusti di vernice, rotoli di lana di vetro e coinbendanti, materiali ed attrezzature per l'edilizia ormai obsolete e danneggiate dalla lunga esposizione alle intemperie, pneumatici esausti, etc. Il personale intervenuto (funzionari dell'Ente Parco e Guardie AK), dopo aver accertato che l'area interessata (circa 2000 mq.) oltre ad essere area parco era anche area demaniale, hanno inviato una dettagliata denuncia all'Autorità Giudiziaria.