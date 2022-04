Rifiuti non raccolti e buio in strada: il sabato sera in via Roma, l'ira dei gestori della movida

Rifiuti non raccolti e illuminazione spenta, sabato sera, in via Roma, a Salerno. A denunciarlo, diversi gestori della movida, affranti per le pessime condizioni in cui versa il centro cittadino a causa dell'inciviltà di alcune persone e dell'incuria da parte del Comune. "Come vorremmo attirare i turisti? Con la spazzatura o il buio?", chiede sarcastico il titolare di un noto pub cittadino.

Celano all'attacco

A far da eco all'amarezza dei gestori della movida, il consigliere comunale d'opposizione Roberto Celano, capogruppo di Forza Italia: "La domenica le strade della città si presentano in condizioni indecenti, ricettacolo di rifiuti di ogni genere. Nei giorni festivi, è evidente, vengono spazzate solo le due arterie principali, nel mentre le altre vie restano desolatamente sporche. - scrive Celano - Eppure sono i giorni in cui una città che mira ad essere turistica dovrebbe presentare il meglio di sè ai visitatori. Nè, tantomeno, è tollerabile che i residenti, tartassati da una tassazione esasperante, non debbano fruire di un servizio che andrebbe, invero, assicurato quotidianamente ed ancor più nei giorni festivi in cui le strade sono più sporche, anche per il maggior afflusso di persone cui si assiste nei prefestivi. L'Amministrazione e Salerno Pulita hanno il dovere di garantire che la città, sempre più in degrado, venga spazzata e pulita quotidianamente. Meno sprechi e servizi più efficienti", ha concluso.