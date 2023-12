Sorpresi a rovistare tra i rifiuti: raffica di controlli notturni a Salerno

Via Settimio Mobilio, via Luigi Guercio, via Petrone, via Arce, Via Diaz, Corso Vittorio Emanuele e piazza Vittorio Veneto, il quartiere di Torrione. Sono stati alcuni dei punti pattugliati dalla Polizia Municipale con il nucleo guidato dal capitano Mario Elia, le guardie zoofile, con la presenza anche di Salerno Pulita, nella serata di ieri, in un’operazione contro i predoni dei rifiuti. Diverse le persone sorprese a rovistare tra i rifiuti alla ricerca di materiale da rivendere.

I controlli

In strada anche l’assessore all’ambiente del Comune di Salerno Massimiliano Natella e l’amministratore unico di Salerno Pulita Vincenzo Bennet. L’operazione arriva all’indomani dell’aggressione ad un dipendente di Salerno Pulita durante un tentativo di fermare una persona che rovistava tra i sacchi del non differenziabile, come avviene purtroppo costantemente la sera del giovedì. L’amministratore unico di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet ha espresso un plauso ed un ringraziamento per tutti gli agenti impegnati nell’operazione in modo particolare al capitano Mario Elia.