Rifiuti e degrado a Serre, vicino al Sele: Kronos in azione

Anche oggi, in cui ricorre la Giornata mondiale dell'ambiente, è emersa una nuova situazione di degrado, grazie alla segnalazione di un cittadino, a Serre, poco distante dal fiume Sele. "Siamo venuti a conoscenza della presenza di rifiuti abbandonati in una piazzola presente sulla strada che superato il Ponte Sele, porta in direzione della fascia boschiva di Persano di proprietà della Regione Campania. - spiegano i volontari dell'associazione Kronos- Immediatamente è stato attivato un sopralluogo che ha consentito di accertare che effettivamente in una piazzola a meno di 30 metri dal fiume Sele, lungo la strada che corre parallela alla Strada Statale 19 delle Calabrie, ignoti avevano deciso di abbandonare rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ed in particolare decine di schermi di tv, alcune carcasse di frigoriferi, parti di carrozzeria di autovetture, barattoli di vernici ed olio per auto, alcuni materassi, rifiuti provenienti da attività di ristorazione e bar, inerti di origine edilizia, rifiuti plastici ed indifferenziati".

L'intervento

Gli operatori, dopo aver effettuato una accurata ispezione dei rifiuti al fine di risalire ad eventuali responsabili, considerato che l’area rientrava nella fascia dei 150 metri dall’argine della Riserva Naturale Foce Sele Tanagro e Monti Eremiti Marzano, oltre che sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale hanno inviato una dettagliata denuncia al Comune di Serre ed all'Ente Riserva, in cui si ipotizzavano numerose violazioni ambientali, richiedendo la rimozione dei rifiuti, il loro corretto smaltimento e la bonifica dell’area.