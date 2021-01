Rifiuti, al via la distribuzione di 5mila ecopalette per i residenti di “Sant’Eustachio”

A loro sarà dedicata l'iniziativa firmata Salerno Pulita che vede come protagoniste le ecopalette in carta riciclata

Il Comune di Salerno premia la sensibilità ambientale mostrata dai cittadini di Sant'Eustachio nei mesi scorsi.

L’iniziativa

A loro sarà dedicata l'iniziativa firmata Salerno Pulita che vede come protagoniste le ecopalette in carta riciclata. La distribuzione avverrà sabato 23 gennaio, a partire dalle 9.30, in Piazza Salvo D'Acquisto. Parteciperanno il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l'assessore all'ambiente Angelo Caramanno, i tre consiglieri comunali promotori Sara Petrone, Rocco Galdi e Fabio Polverino, e l'Amministratore Unico di Salerno Pulita Antonio Ferraro.

