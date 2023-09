Ecoambiente, smaltimento rifiuti: "Ottimi risultati dal Tmb di Battipaglia durante lo stop di Acerra"

"Ottima performance di EcoAmbiente SpA durante il periodo di fermo del termovalorizzatore di Acerra dovuto a lavori straordinari di manutenzione". È quanto si apprende da una nota dalla società che gestisce il Tmb di Battipaglia. "Il quantitativo di frazione secca stabilito - si legge nella nota - è stato regolarmente smaltito presso l'impianto". Non solo: "La scelta di mettere a gara 5mila tonnellate di FST ha determinato un risparmio per le casse aziendali, e quindi per la collettività, di 272.250 euro". Altro aspetto positivo è rappresentato dall'assenza di blocchi nell'attività di conferimento e di produzione dell'impianto.

I numeri

“Sono particolarmente soddisfatto dei risultati raggiunti – dice il presidente Eda Salerno Giovanni Coscia – Ancora una volta il lavoro di squadra ha funzionato, dimostrando di dare i suoi frutti. Non era semplice né scontato che si riuscisse a fronteggiare l'emergenza in modo così brillante, tra l'altro in un periodo dell'anno decisamente particolare a causa del boom di turisti, italiani e stranieri, che hanno raggiunto la nostra provincia. Ma la tenacia, la passione e la professionalità del team di EcoAmbiente hanno confermato la bontà di scelte e strategie condivise”. Dal 18 agosto, data di inizio del fermo dell'impianto di Acerra ad oggi, sono state conferite 16.059 tonnellate di RUI (rifiuto urbano indifferenziato); sono state lavorate 15.454 tonnellate di RUI; sono state smaltite 10.994 tonnellate di frazione secca tritovagliata di cui 6.033 ad Acerra e 4.961 tramite gara pubblica. In questo periodo non ci sono stati fermi impianto per mancanza di evacuazione della frazione secca tritovagliata e non ci sono stati mancati conferimenti da parte dei Comuni presenti nel territorio della provincia di Salerno. Stando alle indicazioni regionali, nel caso del TMB di Battipaglia, le tonnellate di frazione secca avrebbero dovuto essere 7mila. La società EcoAmbiente SpA ha bandito una gara per la frazione secca per un quantitativo di 5mila tonnellate complessive, trovandosi quindi ampiamente preparata al fermo di Acerra che ha inizialmente riguardato la prima linea di produzione, per poi estendersi alle altre due linee. Il primo settembre è stata riavviata la linea 1 dell'impianto, il 5 settembre la linea 2 e al momento è ancora ferma la terza e ultima linea, con i conferimenti di frazione secca che proseguono secondo quantitativi ridotti rispetto alle esigenze produttive degli impianti STIR/TMB dell'intera Regione Campania.