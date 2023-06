Erba alta e rifiuti non raccolti tra Pastena e Torrione: le denunce social di Celano e Ilardi

Ancora rifiuti ed erba alta in alcune zone di Salerno. Nel giorno della Festa della Repubblica, il consigliere comunale di Forza Italia Roberto Celano pubblica alcune fotografie scattate, questa mattina, in via Rocco Cocchia (nel quartiere Pastena) dove appaiono rifiuti abbandonati in strada (cartoni, bottiglie di vetro ecc..) abbandonati dai soliti incivili, ma che non sono stati rimossi dagli addetti alla raccolta. “E poi non si spiegano perché la gente fischia” commenta Celano facendo riferimento ai figli che, ieri sera, il sindaco Enzo Napoli avrebbe ricevuto durante la festa della Salernitana.

L'altro caso

Un’altra denuncia, sempre via social, arriva oggi anche dall’imprenditore alberghiero Antonio Ilardi che, sul suo profilo Facebook, ha pubblicato le foto di alcune aiuole con erba altissima nel cuore del quartiere di Torrione. Ironico il suo messaggio: “Buona festa della Repubblica…del Congo”. Nei giorni scorsi, lo stesso Ilardi aveva provveduto a rimuovere i rifiuti davanti alla sua struttura ricettiva, il Polo Nautico.