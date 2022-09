Rifiuti in mare, firmato accordo per la protezione e la tutela delle acque

Firmato in Comune l'accordo di collaborazione nell’ambito del progetto denominato “Una rete da pesca per la filiera dei rifiuti marini” approvato dalla Regione Campania.

Tutelare il mare

Il progetto si pone l'obiettivi di sperimentare ed individuare una procedura tecnico-organizzativa ed amministrativa tesa alla definizione e, eventualmente, allo sviluppo di alcune filiere per il trattamento dei rifiuti marini (in tale ambito, saranno prioritariamente considerate le reti da pesca e le bottiglie in Pet) per favorire la protezione e la conservazione delle risorse biologiche marine in modo stabile, duraturo ed organizzato.

I partner

Il partenariato è costituito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), in qualità di capofila, e dalle seguenti organizzazioni dei pescatori: Unci -Federazione Regionale della Campania, Federpesca - Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca, Confcooperative - FedAgriPesca Campania, Agci Regione Campania, Legacoop Agroalimentare, Coldiretti – Impresa Pesca, Associazione Aics C. P. Napoli, Assoutenti Campania Aps e Associazione di volontariato Hippocampus. Per la realizzazione di specifiche attività del progetto sono stati coinvolti altri due Istituti del Cnr e, segnatamente: Istituto di Scienze dell'Alimentazione (Isa) e l’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali (Ipcb). Il responsabile scientifico e coordinatore del progetto è la Dott.ssa Marcella De Martino, Primo Ricercatore del Cnr attualmente attestata presso l’Iriss.