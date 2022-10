Mercatali non raccolgono i rifiuti, Salerno Pulita avverte: "Glieli lasceremo lì"

Riesplode la polemica tra Salerno Pulita e gli operatori mercatali che non raccolgono correttamente i rifiuti al termine della loro attività. Dopo aver pubblicato alcune foto di spazzatura lasciata nelle aree mercatali, la società municipalizzata avverte: “Se gli operatori mercatali, anche lunedì prossimo, dovessero lasciare i piazzali in queste condizioni, Salerno Pulita non effettuerà il servizio di raccolta dei rifiuti, lasciando l'area mercatale nello stato in cui viene ridotto da chi non ha alcun rispetto della cosa pubblica”.

Le precisazioni della società

Poi viene ricordato che “nei mesi scorsi, proprio per evitare il ripetersi di situazioni come quelle di oggi, abbiamo incontrato gli operatori mercatali, garantendo loro la massima collaborazione con un servizio di raccolta più rapido ed aumentando il numero dei cassonetti per la raccolta differenziata. Evidentemente c'è qualcuno che non ha compreso che tutti gli operatori economici di Salerno hanno l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata”.Non solo. Ma – viene ricordato – che “a ciascuno di questi operatori (ad esclusione dei pescivendoli) Salerno Pulita ha anche consegnato i bidoni carrellati per la raccolta dell’organico. Ciascun bidone è dotato di una chiave, affinché possa essere chiuso per evitare che altri vi sversino i rifiuti. Al momento della consegna firmarono un modulo e se il bidone non c’è più dovranno risponderne” conclude Salerno Pulita.