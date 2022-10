Rifiuti non raccolti al mercato, gli ambulanti in regola: "La colpa è degli abusivi a cui viene concesso di vendere: le vere vittime siamo noi"

"Noi paghiamo le tasse, possediamo la licenza ed effettuiamo regolarmente la raccolta dei rifiuti. Eppure dobbiamo assistere alle trasgressioni continue di chi, accanto a noi, vende agli stands nonostante sia abusivo e, in barba a ogni senso civico, non rispetta neanche le regole della differenziata". E' questa la denuncia di un gruppo di mercatali di via Piave che, rispondendo alla denuncia di Salerno Pulita circa la mancata raccolta dei rifiuti, ha precisato di essere la prima vittima del comportamento scorretto dei venditori senza licenza.

"Perchè il Comune consente agli abusivi di lavorare al mercato? - insistono gli ambulanti in regola - I venditori abusivi sono gli stessi che lasciano per terra i rifiuti e che non rispettano le norme civili, arrecando a tutti noi un danno di immagine, oltre che disagi a livello igienico: Salerno Pulita ha mostrato il degrado del mercato provocato solo dagli abusivi a cui non dovrebbe essere concesso neanche di lavorare". In conclusione, i mercatali regolari chiedono maggiori controlli da parte della Polizia Municipale e, quindi, immediati provvedimenti da parte del Comune contro i venditori abusivi, per il rispetto della legalità e della corretta concorrenza.