Abbandono di rifiuti in strada: sanzionati 4 cavesi

Controlli serrati a Cava, a seguito del piano di interventi coordinato dagli assessori all’Ambiente, Nunzio Senatore e della Polizia Municipale, Germano Baldi. Oggi sono stati elevati 4 verbali ad altrettanti cavesi, colti in flagranza mentre depositavano i rifiuti nell’assoluta violazione del regolamento di igiene urbana. Per loro, una sanzione di 100 euro.

La mappa

Le violazioni e i relativi verbali per conferimento fuori calendario e non correttamente differenziato, sono stati effettuati in via San Giovanni Bosco (3 verbali) e in via Santi Quaranta (1 verbale). I controlli hanno riguardato anche le frazioni di Marini, Alessia, Dupino, Rotolo Maddalena, San Pietro fino all'incrocio con bivio Monti.