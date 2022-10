Rifiuti in sacchi neri e conferiti in modo errato: nuove multe a Salerno

Proseguono i controlli contro gli incivili a Salerno. Questa mattina gli operatori ecologici della Salerno Pulita, insieme agli agenti della Polizia Municipale, hanno svolto un sopralluogo in Via Laurogrotto.

Il blitz

In particolare, sono stati identificati e sanzionati i trasgressori che hanno utilizzato sacchi neri - vietati dall'ordinanza comunale - effettuando anche un errore per il conferimento dei rifiuti. Le ispezioni continueranno anche nei prossimi giorni in altre strade del capoluogo