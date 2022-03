Raccolta differenziata non corretta a Nocera Superiore: multati tre cittadini

Proseguono i controlli da parte della Polizia Locale e degli Uffici preposti del Comune di Nocera Superiore sul versante del rispetto delle regole e, nella fattispecie, del corretto conferimento dei rifiuti in città.

Le multe

Diverse le zone attenzionate dall’Ufficio Ambiente per conferimento irregolare attraverso l’utilizzo di sacchi neri sprovvisti di codice: fra queste via Cupa Materdormini e via Pareti. Tre le sanzioni elevate nel corso delle verifiche svolte con l’apertura dei sacchi neri fuorilegge e l’identificazione, attraverso alcuni documenti riportanti anagrafica personale, dei cittadini coinvolti del conferimento non conforme.