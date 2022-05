Plastica depositata nei giorni in cui si consegna l'umido: Salerno Pulita non raccoglie i rifiuti e avvisa il condominio

"Con l’organico si produce il compost, cioè concime pet l’agricoltura. Ci vuole tanto a capire che con la plastica non si possono concimare i campi?": se lo chiede Salerno Pulita che, questa mattina, giorno di ritiro dell’organico, ha trovato davanti ad un condominio di via Cantarella al quartiere Italia dei rifiuti che sono stati separati dagli altri e non raccolti, altrimenti avrebbero compromesso la qualità dell’organico conferitodalle altre famiglie.

La precisazione degli operatori di Salerno Pulita

"Questo condominio non è nuovo a comportamenti del genere e sarà tra i primi ad essere indicato alle guardie ambientali non appena il Consiglio comunale approverà il regolamento", hanno annunciato gli operatori.