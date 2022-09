Parcheggio ridotto a discarica dopo la pulizia: "Gli incivili offendono la città"

Polemica sugli incivili che hanno abbandonato rifiuti, poche ore dopo la pulizia da parte di Salerno Pulita, del parcheggio baia.

La denuncia

A denunciare l'accaduto il sindaco, Vincenzo Napoli: "Al mattino era stato pulito alla perfezione. Poche ore dopo era stato ridotto a discarica da incivili. Questi comportamenti illegali aggravano il lavoro, deturpano la città, offendono i cittadini onesti e corretti. Continua anche l'intervento di pulizia delle erbacce in via Ligea. Manutenzione verde anche in Piazza Alario a cominciare dalla rimozione del fogliame caduto causa eventi atmosferici degli ultimi giorni".