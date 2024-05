“Parchi rifiuti free”: tre Comuni salernitani tra i più virtuosi a livello nazionale

Dati confortanti per la provincia di Salerno dal report di Legambiente “Parchi rifiuti free”, che ha messo in luce i dati sulla raccolta differenziata dei comuni situati all'interno dei parchi nazionali e regionali italiani. Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, infatti, si è distinto come un modello di eccellenza nel campo della gestione dei rifiuti.

I dati

L'aggregato degli 80 comuni del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ha raggiunto una media del 69,4% di raccolta differenziata, superando l'obiettivo del 65% fissato e posizionandosi al sesto posto a livello nazionale. Nonostante una leggera diminuzione del 2,2% rispetto ai dati del 2021, questi risultati rimangono eccezionali e testimoniano l'impegno delle amministrazioni locali e dei cittadini. Nel dettaglio, nel Parco del Cilento sono ben 64 i comuni che possono essere definiti "ricicloni", ossia che superano il 65% di raccolta differenziata. Inoltre, 29 di questi comuni sono classificati come “Rifiuti Free”, producendo meno di 75 kg di rifiuto indifferenziato pro capite annuo. Questo è un indicatore significativo di una gestione dei rifiuti estremamente efficiente e sostenibile.

I Comuni virtuosi

Tra i comuni virtuosi della provincia di Salerno, spiccano:

- Magliano Vetere: Con un secco pro capite di 22,2 kg per abitante all'anno e un'eccezionale percentuale di raccolta differenziata dell'88,5%.

- Felitto: Qui il secco pro capite è di 24,5 kg per abitante all'anno, con una raccolta differenziata che raggiunge il 90%.

- Controne: Questo comune ha un secco pro capite di 27,1 kg per abitante all'anno e un'ottima percentuale di raccolta differenziata dell'88,1%.

Dal 22 al 26 maggio, Legambiente ha organizzato “Natura Day 2024”, una serie di iniziative volte a riscoprire e valorizzare i territori. Attraverso escursioni ed eventi, l'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di istituire nuove aree protette per garantire una tutela più efficace degli ecosistemi naturali e delle specie a rischio.