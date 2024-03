Rifiuti a Persano, la Regione avvia la procedura per lo smaltimento: esulta Tommasetti (Lega)

La Regione Campania ha avviato la procedura per affidare a un operatore economico lo smaltimento dei rifiuti depositati nell’area militare di Persano dopo essere stati “rimpatriati” dalla Tunisia. Sono oltre 6 mila le tonnellate di spazzatura che si trovano all’interno di oltre 200 container, gli stessi che furono rispediti in Campania dalla Tunisia, nell’ambito di un’inchiesta su un presunto traffico irregolare di rifiuti.

Il commento

“Ci sono voluti due anni ma finalmente la vicenda dei rifiuti a Serre sembra volgere verso la conclusione” commenta il consigliere regionale della Lega Aurelio Tommasetti, che puntualizza: “Finalmente la nostra battaglia ha dato i suoi frutti e assistiamo, seppur con grave ritardo, a una svolta da parte della Regione Campania, che ha avviato la procedura di gara per affidare lo smaltimento dei materiali stoccati a Persano” Un caso scoppiato nell’aprile 2022 quando fu data disposizione a Ecoambiente per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti rimpatriati dalla Tunisia presso la caserma di Persano. “Siamo passati da un’ordinanza all’altra, ben tre provvedimenti, due firmati dall’allora presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese e uno dal suo successore Franco Alfieri, senza che il problema venisse risolto – ricorda Tommasetti – Non vanno dimenticate le manifestazioni di cittadini e agricoltori, che chiedevano di non trasformare in una discarica un territorio già martoriato. Eppure le risposte non arrivavano e nel frattempo, come ha testimoniato il blitz delle scorse settimane, la vicenda è finita al centro di un’inchiesta giudiziaria che coinvolge anche funzionari della Regione Campania”. Lo smaltimento non sarà oltretutto indolore: “La procedura costerà quasi due milioni di euro. Vigileremo anche su questo, come abbiamo fatto finora”.