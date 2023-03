Entrano nel porto turistico per abbandonare i rifiuti: è caccia agli incivili

Nuovi incivili nel centro di Salerno. Ci sono persone che, a bordo della propria vettura, accedono ad aree come quella del porto puristico “Masuccio Salernitano”, per abbandonare rifiuti non differenziati, creando vere e proprie microdiscariche a cielo aperto.

Le indagini

A denunciarlo, sui social, è direttamente Salerno Pulita, la società addetta alla raccolta dei rifiuti in città. A scoprire il nuovo fenomeno i sistemi di video sorveglianza che monitorano la zona. Grazie all’intervento della Polizia Municipale non sarà difficile individuare e sanzionare il responsabile di un gesto che non ha alcuna giustificazione.