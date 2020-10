Rimossi i rifiuti sulla SP 185: Provincia e Comuni ripuliscono tutto

Sono stati rimossi i rifiuti sulla SP 185: nei giorni scorsi la Provincia di Salerno, in sinergia con i Comuni interessati, ha ripulito una discarica a cielo aperto che si era generata nel corso degli anni sulla SP 185, al confine tra i comuni di Angri e San Marzano sul Sarno, in Via Orta Longa.

Parla il presidente della Provincia, Michele Strianese

"Abbiamo rimosso i rifiuti - afferma il Presidente della Provincia Michele Strianese - con l'intervento del Settore Viabilità e Trasporti e, inoltre, abbiamo messo in sicurezza più di 400 metri lineari di strada con la realizzazione del nuovo manto stradale e della segnaletica. Siamo nella zona del ponte che la stessa Provincia di Salerno ha realizzato sul Rio Sguazzatoio nell'ambito dei lavori di completamento della strada alternativa alla Statale 18. Ci affidiamo ora alla fondamentale collaborazione delle Amministrazioni di Angri e San Marzano sul Sarno per la vigilanza dell'area. Siamo sicuri infatti che questo prezioso monitoraggio non permetterà più che questa zona, appena bonificata, diventi di nuovo una discarica a cielo aperto"





