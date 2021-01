La spazzatura al riparo dalla pioggia: le cassette della posta diventano cestini

Le foto sono inequivocabili. Incivili che l'amministrazione comunale proverà ad identificare intensificando i controlli hanno utilizzato alcune cassette postali in disuso come contenitori per rifiuti a cielo aperto

Le immagini sono inequivocabili. Alcuni incivili, che l'amministrazione comunale proverà ad identificare intensificando i controlli, hanno utilizzato cassette postali in disuso come contenitori per rifiuti a cielo aperto. La denuncia arriva da Torrione e il fotoreporter Guglielmo Gambardella ha documentato il degrado.

I dettagli

La micro discarica si trova in via Vincenzo Padula. Sacchetti contenenti avanzi di cibo, bottiglie di plastica e vetro, indifferenziato: nelle vecchie cassette postali - rotte e da sostituire oppure eliminare, se non hanno più alcuna funzione - c'è chi lascia rifiuti "al riparo dalle intemperie".