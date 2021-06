Rifiuti speciali sul terreno: nei guai una ditta di Castel San Giorgio

In azione il Nucleo operativo ambientale del corpo di Polizia provinciale che svolge su tutto il territorio una specifica attività info investigativa tesa al contrasto dei reati di matrice ambientale, in costante coordinamento con le Procure locali. Nei giorni scorsi, in sinergia con la Procura di Nocera Inferiore, gli agenti ambientali del Corpo di polizia provinciale hanno rilevato irregolarità in merito alla presenza sul terreno nudo di cumuli di rifiuti di dubbia provenienza presso una ditta specializzata che non aveva le opportune autorizzazioni. I rifiuti sono stati preventivamente sequestrati e il titolare della ditta interessata di Castel San Giorgio è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso, per la presenza di depositi di rifiuti speciali senza le dovute autorizzazioni.

Parla il presidente della Provincia Michele Strianese