Sapri, rifiuti speciali in un camion: nei guai autista e accompagnatore

In azione, i carabinieri di Sapri che stamattina hanno sequestrato un camion contenente rifiuti speciali. Nei guai, l’autista e l’accompagnatore, due 40enni di Pompei, che, non avendo l'autorizzazione per trasportare quei materiali, sono stati denunciati per smaltimento illecito di rifiuti speciali e pericolosi. Il monitoraggio continua.