Rifiuti dalla Tunisia: arrivati i primi tir a Persano, sindaci e associazioni in presidio sul posto

Giunti a Persano, scortati dalle forze dell'ordine, i primi 5 tir contenenti le tonnellate di rifiuti in stallo da fine febbraio al porto di Salerno. I 213 container con le tonnellate di rifiuti della Tunisia, arriveranno nell’area militare con tre viaggi nei quali saranno spostati 15 container al giorno, come disposto da Ecoambiente.

Le operazioni e il presidio

In corso, intanto, il presidio pacifico del Coordinamento Ambiente Salute e Territorio della Piana del Sele, con la partecipazione dei sindaci di Serre, di Eboli, di Battipaglia e di Altavilla Silentina. Presente, anche il Movimento Serre per la vita che puntano il dito contro Provincia e Regione "per la scellerata scelta che costerà la salute dei cittadini. State violentando la nostra terra".