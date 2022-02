"No ai rifiuti della Tunisia a Persano": le comunità della Piana del Sele in piazza

Al via, a Serre, la mobilitazione delle comunità contro l’arrivo dei rifiuti dalla Tunisia. Esponenti politici e cittadini sono scesi in piazza per ribadire, insieme, il loro ‘no’ allo stallo annunciato per sei mesi nel sito di Persano. A guidare la protesta, il sindaco di Serre, Franco Mennella: "Senza la caratterizzazione di questi rifiuti non sappiamo cosa arriverà a Persano, assolutamente non idoneo e che, nel corso degli anni, è stato trasformato in una vera e propria discarica abusiva. Altra cosa grave è che continuano a tenerci all’oscuro anche di quando arriveranno con precisione questi camion", tuona il primo cittadino. "Intraprenderemo ogni strada legale per impedire tale disastro ambientale”, ha aggiunto Mennella, sostenuto anche dal sindaco di Altavilla, Francesco Cembalo: "Domani è prevista una conferenza di servizi tra EcoAmbiente e Regione Campania per valutare la modalità di vaglio di questi rifiuti". "La Piana del Sele ha già pagato”, hanno detto in coro i manifestanti.

La solidarietà di Rifondazione

A esprimere sua solidarietà, anche il Partito della Rifondazione Comunista che mercoledì prenderà parte alla manifestazione di protesta indetta dalle amministrazioni locali e dalle associazioni del territorio della Piana del Sele, "perché il Presidente della Regione Campania e il suo vice, con delega all’ambiente, continuano a prendere decisioni sulla pelle di noi tutti. - scrivono da Rifondazione - Hanno deciso sulle nostre teste, con un sopralluogo nell’area militare di Persano, il trasporto e il deposito di rifiuti di ritorno dalla Tunisia, rifiuti respinti dopo una lunga controversia, lo stoccaggio nell’area militare. Questo è l’ennesimo scempio per una zona dall’alto valore agricolo e zootecnico. La Piana del Sele è già sede delle discariche di Grataglie a Eboli, di Castelluccio a Battipaglia (mai bonificate), dell’impianto ex CDR a Battipaglia, del deposito di Ecoballe a "Coda di Volpe" di Eboli (dovevano andare via dopo qualche mese e sono rimaste per oltre dieci anni), della discarica a Basso dell'Olmo a Campagna, della discarica di "Macchia Soprana" a Serre, e Pesano (già deposito di Ecoballe e solo alcune tolte col contagocce forse perché bisognava fare spazio ai nuovi arrivi? 212 circa container di rifiuti rimpatriati, sotto il peso da parte delle autorità competenti d’indagini in corso)".

