Rifiuti della Tunisia dal porto a Persano: arriva il nulla osta della Procura

Pronto il trasferimento delle 6390 tonnellate di rifiuti della Tunisia: dal porto di Salerno il carico raggiungerà il sito di Persano. Di ieri, la concessione del nulla osta della Procura di Potenza. Il via libera, dunque, è stato inserito nell’ordinanza del presidente della Provincia di Salerno per autorizzare lo spostamento.

Il programma

Nell'operazione, entreranno in azione anche i mezzi di Ecoambiente, braccio operativo dell’ente d’ambito per la gestione del ciclo dei rifiuti in provincia. Entro 3 giorni dall’ordinanza, quindi, inizierà il trasferimento dei container.