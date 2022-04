Rifiuti della Tunisia a Persano: Radici accanto ai sindaci e alle comunità di Serre e degli Alburni

Giunti a Persano i primi tir contenenti le tonnellate di rifiuti che dallo scorso febbraio erano bloccate al porto di Salerno. In totale saranno 123 i container provenienti dalla Tunisia, che verranno trasferiti in tre viaggi, per un totale di 6390 tonnellate di rifiuti. È, intanto, in corso il presidio pacifico del Coordinamento Ambiente Salute e Territorio della Piana del Sele, con la partecipazione dei sindaci di Serre, di Eboli, di Battipaglia e di Altavilla Silentina.

Il presidente dell’associazione Radici Carmine Cocozza: