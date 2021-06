Cestini colmi di rifiuti a Salerno: da San Leonardo a via Manganario, si blocca la raccolta dell'umido

Decine di segnalazioni, disagi in tutti i quartieri. La nostra redazione, in queste ore, è inondata da segnalazioni che hanno lo stesso denominatore comune: la spazzatura non è stata presa in consegna, resta nei cassonetti ed aumentano insetti, cattivo odore

Decine di segnalazioni, disagi in tutti i quartieri. La redazione di Salerno Today, in queste ore, è inondata da segnalazioni che hanno lo stesso denominatore comune: la spazzatura non è stata presa in consegna, resta nei cassonetti ed aumentano insetti, cattivo odore.

I disagi

E' accaduto a San Leonardo, dov'è saltato il turno di raccolta, sabato mattina. I rifiuti sono rimasti in strada, la raccolta è stata garantita solo stamattina, molto a rilento, poco prima delle ore 10. Disagi in via Manganario: "Segnalo che né sabato né stamattina hanno ritirato i rifiuti organici. Con questo caldo, il disagio è notevole".