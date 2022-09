Cava de' Tirreni, lettera al sindaco: "Accesso a scuola sia garantito a tutti"

Rifondazione Comunista scrive al sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli, per ricevere chiarimenti e delucidazioni sulla condizione degli istituti scolastici del territorio in vista dell'avvio delle lezioni.

"Dopo il tormento degli ultimi due anni determinato dalla pandemia - scrive Rc - ci si attende che le scuole primarie e secondarie siano in condizione di accogliere tutti gli studenti nel miglior modo possibile e consentano a tutti una frequenza senza alcun disagio. Certo, forse pretendiamo troppo, allora, per il momento, ci limitiamo a chiedere se nelle scuole primarie e secondarie le condizioni minime di accessibilità siano state, finalmente, garantite a tutti. Non vorremmo trovarci, ancora una volta, di fronte a edifici in cui le barriere architettoniche la facciano da padrone e gli ascensori, benché installati da tempo, non funzionino. Le chiediamo, pertanto, di farci conoscere, a strettissimo giro, lo stato dell’arte e di rassicurarci in merito alla comoda accessibilità, per tutti, degli edifici scolastici di competenze del Comune di Cava de’ Tirren".