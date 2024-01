Anno giudiziario, Crespi: "La riforma della giustizia è molto complessa"

"La riforma della giustizia e' complessa, molto complessa perchè, soprattutto, incide in un momento in cui noi dobbiamo raggiungere gli obiettivi del Pnrr, che incidono anche sull'economia del nostro Paese". A dirlo è la presidente facente funzioni della Corte d'Appello di Salerno Ornella Crespi, a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario nel distretto salernitano. "Quindi, a volte, quadrare tutte le cose non e' molto semplice", aggiunge Crespi, assicurando che, "però, gli uffici ce la stanno mettendo veramente tutta".