Rigenerazione dei centri storici: arrivano 5 milioni per San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio

San Marzano sul Sarno e San Valentino Torio insieme per un progetto di rigenerazione urbana dal valore di 5 milioni di euro. Oggi, all’interno dell’aula consiliare del Comune di San Valentino Torio, il sindaco Michele Strianese, e la prima cittadina di San Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo, hanno illustrato il maxi piano volto alla riqualificazione dei comuni dell’agro in un’ottica comunitaria e aggregativa.

Gli obiettivi

I fondi arrivati al Viminale aiuteranno in termini infrastrutturale la comunicazione tra i due comuni legati da simili realtà economiche. Ma il grande piano prevede anche una riqualificazione generale degli spazi dedicati alla cittadinanza, dai luoghi di consumo a quelli di aggregazione, con interventi destinati a cambiare il volto dell’area a confine tra i due comuni. Il sindaco Michele Strianese in tal senso ha evidenziato la ricaduta sul sistema intercomunale, con nuove possibilità economiche e sociali.“Esiste il bisogno evidente di agire in termini di rigenerazione urbana per combattere il degrado sempre più devastante delle nostre aree. Gli interventi riguarderanno infatti anche il centro storico, luogo che ha subito radicali cambiamenti e a cui bisogna rispondere con processi di inclusione, attività ricreative o sportive - ha detto la sindaca di San Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo -. In questo senso è prevista anche una digitalizzazione a 360 gradi, con panchine smart, cartellonistica, momenti di formazione specifici ma anche un punto di orientamento socio culturale all’interno degli uffici al piano terra del Municipio”.