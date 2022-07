Rigenerazione, Inclusione & Occupazione: tavola rotonda a Sala Consilina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’appuntamento è per giovedì 21 Luglio alle ore 18:00 al Polo Cappuccini di Sala Consilina dove si terrà la tavola rotonda di presentazione di nuovi progetti riguardanti la rigenerazione urbana, l’inclusione sociale e la creazione di lavoro.Sarà presentato il progetto S.O.F.U. (Sportello di Orientamento e Formazione per Utenze Speciali) finanziato dalla Regione Campania, titolarità della Socrates Soc. Coop. Impresa Sociale E.T.S. che in rete con Fili D’Erba E.T.S. e l’Associazione Ogliara sta’ erogando servizi di orientamento e formazione di autori di reato oltre a progettare la nascita e lo start up dell’Osservatorio sulla Giustizia a Sala Consilina.

La tavola rotonda tratterà inoltre i programmi di rigenerazione urbana che interessano il comune di Sala Consilina, le iniziative ed i risultati dello sportello di Invitalia attivo presso il Comune per il programma Resto al Sud, Cultura Crea ed altre opportunità. Nell’occasione saranno presentate due nuove iniziative nate dagli incontri e dal confronto con l’utenza presso lo sportello Invitalia: il Distretto di Economia Civile e le opportunità per i Comuni ammessi ai percorsi di formazione e accompagnamento sui Neet da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’ANCI.

Sono chiamati a presentare le suindicate iniziative e opportunità Massimo Burzo della ETS Socrates, Attilio De Nigris Dirigente dell’area tecnica e Giovanni Pugliese responsabile del SUAP del Comune di Sala Consilina, Gianluca Voci titolare dello Studio Zoo Architecture, Don Domenico Santangelo docente di Teologia Morale presso la Pontificia Università Lateranense di Roma e Vincenzo Quagliano amministratore della QS & Partners. Le conclusioni saranno affidate al Sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone.

Seguirà dibattito pubblico con i referenti dei Forum dei Giovani, delle Associazioni giovanili, culturali , delle Istituzioni otre che con i cittadini presenti.