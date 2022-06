In azione, nei giorni scorsi, gli agenti del reparto Motociclisti della Polizia Municipale , su disposizione del sindaco Vincenzo Napoli, presso il parcheggio sottostante il ponte autostradale in via Calenda-via Cavallo. Da tempo, infatti, proprio lì stazionavano diverse auto abbandonate e senza assicurazione.

Auto abbandonate e usate come deposito per la droga: blitz al ponte autostradale in via Calenda-Cavallo