Lavori in corso, oggi, nella darsena situata di fronte Piazza della Libertà, dove – come mostrano le foto di Antonio Capuano - alcuni operai stanno rimuovendo una piattaforma posizionata in mare, che stava poco a poco affondando. La loro presenza non è passata inosservata a salernitani e turisti a passeggio tra la Piazza e la Stazione Marittima.